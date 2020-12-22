Реєстрація на пробне ЗНО 2021 в Україні розпочнеться з 5 січня і триватиме до 19 включно.

Кожен охочий зможе зареєструватися для участі в пробному ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Залежно від регіону, складання одного тесту пробного ЗНО коливатиметься в межах від 195 грн до 255 грн.

– Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема, з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо, – пояснили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У Центрі також повідомили, що підвищення вартості пробного ЗНО в 2021 році зумовлено зменшенням очікуваної кількості тестувань; окрім того, підвищенням оплати праці працівників І тарифного розряду.

Основна сесія ЗНО

Основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня до 16 липня 2021 року. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року.

Також Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення ЗНО в наступному році, вони залежатимуть від ситуації з поширенням коронавірусу.