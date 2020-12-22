Мутація коронавірусу збільшує ймовірність його проникнення в клітини організму, тому існує потенційна загроза, що новий штам вірусу активніше передаватиметься від людини до людини.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Така мутація може викликати нові спалахи хвороби серед людей, що не перехворіли коронавірусом чи не вакциновані від нього. Однак наразі немає підтверджень, що мутований вірус збільшує летальність чи ускладнює перебіг самого захворювання.

Заступник міністра додав, що мутований вірус наразі виявлений у пацієнтів віком до 60 років, що упринципі й пояснює слабкість протікання хвороби.

Що відомо про мутацію вірусу?

Минулого тижня МОЗ Британії повідомило про виявлення нового штаму мутованого коронавірусу. На той час його виявили у понад тисячі людей у 60 адміністративних одиницях на південному сході Англії. Наразі мутований вірус зафіксували у Нідерландах, Австралії, Данії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий варіант вірусу може бути до 70% більш заразним, ніж попередні. Втім ця інформація поки не підтверджена експериментально й базується лише на комп’ютерному моделюванні.

Уже понад 20 країн вирішили тимчасово обмежити сполучення з Великою Британією. Канада з понеділка припинила всі польоти з Великої Британії щонайменше на 72 години. Нідерланди заборонили всі пасажирські рейси з Великої Британії щонайменше до 1 січня. Також там заборонили всі пасажирські пороми.

Про обмеження сполучення з Великою Британією також заявили Туреччина, Естонія, Болгарія, Чехія, Іран, Хорватія, Польща, Аргентина, Бельгія, Німеччина, Португалія та низка інших країн.