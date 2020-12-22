14 грудня влада Великої Британії офіційно заявила про новий штам коронавірусу. Прем’єр-міністр країни Борис Джонсон тоді ж зазначив, що заразність цієї мутації може бути на 70% вищою, ніж у відомого Covid-19.

Факти ICTV поспілкувалися з вірусологом Аллою Мироненко і з’ясували, чи варто боятися нового штаму і чи ефективною проти нього буде вже готова вакцина.

Так, вірусолог зазначила, говорити про те, що мутація коронавірусу спричиняє більш важкий перебіг захворювання, не можна. Натомість відомо, що штам більше вражає дітей і є набагато заразнішим для них. Алла Мироненко це пояснює тим, що у такий спосіб відбувається адаптація вірусу до організму. Крім того, респіраторні патогени більш притаманні у дитячому віці.

Закриття низкою країн кордонів з Великою Британією до 1 січня, за словами вірусолога, можна назвати певним тайм-аутом. За цей період вони розраховують з’ясувати, що відбувається, наскільки це небезпечно.

Однак Алла Мироненко запевняє, що нічого надзвичайного після виявлення нового штаму не відбулося. Оскільки наразі триває природній процес мінливості вірусу.

– Геном у цього вірусу не фрагментарний. Тому думаю, що його мінливість не більша, ніж у вірусу грипу. Ми знаємо багато респіраторних патогенів. Наприклад, той же парагрип має чотири типи, або ж аденовірус. Тобто все йде до того, що відбудеться адаптація і коронавірус стане таким же звичайним вірусом, як і решта понад 200, про яких вже відомо.

Також Алла Мироненко прокоментувала побоювання щодо того, чи ефективною буде вакцина від коронавірусу, враховуючи його мутацію. За словами вірусулога, у людини, яка зробить щеплення, буде хоча би базовий імунітет. Навіть якщо припустити, що вона все ж заразиться новим штамом, то у неї буде набагато легший перебіг хвороби.

Дещо інша ситуація з тестами на Covid-19. Алла Мироненко пояснила, що ані ПЛР-тест, ані тест на антиген не може точно показати, чи людина заразилася мутованим вірусом. Підтвердити це може тільки аналіз геному. Разом з тим вірусолог додала, що, за орінтовними підрахунками, третина населення України вже перехворіла на коронавірус.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко напередодні зазначив, що мутований вірус Covid-19 легше проникає в організм. Тому існує потенційна загроза, що новий штам вірусу активніше передаватиметься від людини до людини.

Крім того, за його словами, така мутація може викликати нові спалахи хвороби серед людей, що не перехворіли коронавірусом чи не вакциновані від нього. Але наразі немає підтверджень, що мутований вірус збільшує летальність чи ускладнює перебіг самого захворювання.