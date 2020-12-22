Українцям варто відмовитись від подорожей до країн, у яких зафіксували новий штам коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко на брифінгу 22 грудня.

За його словами, наразі випадки нового штаму коронавірусу були зафіксовані у Великій Британії, Данії, Австралії та Нідерландах.

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– Рекомендуємо за можливості утриматись від необов’язкових поїздок до Великої Британії, а також з неї на територію України. також бажано не подорожувати до Данії, Нідерландів, Автралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції цієї мутації коронавірусу, – зазначив Ляшко.

Окрім того головний санітарний лікар підкреслив, що найголовнішою рекоменлацією залишається прохання про утримання від подородей у будь-яку країну світу, яка перебуває у червоній зоні.

Також Ляшко повідомив, що наразі Україна не забороняти в’їзд для осіб, які прибули з Вкликої Британії, а діятимуть певні обмеження. Туристам зі Сполученого Королівства потрібно буде мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 48 годин до прильоту, та поліс медичного страхування для іноземних громадян.

Виявлення нового штаму коронавірусу

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко зазначив, що тест-системи на коронавірус, які використовують в Україні, можуть виявити новий штам коронавірусу.

Він зазначив, що мутація коронавірусу – очікуване явище і це не привід для занепокоєння. На цей момент вченим відомо про 12 тис. мутацій Covid-19.