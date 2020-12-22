Український політв’язень Олександр Шумков, якого в Росії засудили до чотирьох років колонії загального режиму, повернеться в Україну 24 грудня 2020 року.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Окрім цього Денісова планує відвідати громадян України, яких незаконно утримують у Росії та тимчасово окупованому Криму.

– Я звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням допустити мене до усіх громадян України, які незаконно утримуються в слідчому ізоляторі №1 у місті Сімферополі та виправній колонії у цьому ж місті, ㅡ сказала Денісова.

Москалькова направила лист до ФСИН России щодо погодження можливості Денісовій зробити такі візити.

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За що засуджений Шумков?

Олександра Шумкова у грудні 2018 року відправили у російську колонію за участь у Правому секторі. За даними обвинувачення, він з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в організації, чия діяльність, за їх словами, спрямована проти інтересів Росії.

Шумков був охоронцем лідера організаці Дмитра Яроша. Він служив за контрактом у Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. 17 серпня 2017 року він не повернувся після служби додому, а 29 вересня його виявили в російському СІЗО.

Джерело: Людмила Денісова