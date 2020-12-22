Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із послами країни Групи Семи та ЄС закупівлю вакцини проти коронавірусу.

Нині для цього країна проводить активну роботу із західними партнерами.

– Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Ще однією темою розмови було пом’якшення впливу коронавірусу на українську економіку та заходи, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки, серед них – Державна програма стимулювання економіки.

Вакцина проти коронавірусу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що з березня 2021 року Україна отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу.

Доправлення речовини відбудеться у межах міжнародної ініціативи COVAX.

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