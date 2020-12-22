Свириденко замінила Ковалів на посаді заступника голови Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив з посади заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, призначивши на цю посаду Юлію Свириденко.

– Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України, – йдеться в оприлюдненому указі №580/2020 від 22 грудня.

Слідом за цим на сайті президента було оприлюднено указ №581/2020 про призначення Свириденко заступником керівника Офісу президента.

– Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України, – йдеться в документі.

Юлія Ковалів пішла з посади заступника керівника Офісу президента України за власним бажанням.

Вона зазначила, що за півтора року мала великий виклик і водночас велике задоволення допомагати у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі.

Також 21 грудня заступник глави Офісу президента України Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов’язків. Напередодні НАБУ повідомило йому про підозру.

Татарова вважають причетним до справи про заволодіння майном Національної гвардії на 81 млн грн.