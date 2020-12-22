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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Тести на Covid-19 в Україні здатні виявити мутований вірус – Ляшко

Тест-системи на коронавірус, які використовують в Україні, можуть виявити мутований вірус.

Про це заявив  головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, коли розповідав про міфи щодо нового штаму Covid-19.

– Ми використовуємо щойнайменше дві мішені. Тому сьогодні за появи нового штаму наші тест-системи спрацюють, – зазначив Ляшко.

Також головний санітарний лікар України розвіяв міф про те, що поява нового штаму пов’язана з початком вакцинації у Великій Британії, бо мутація була виявлена набагато раніше.

Читайте: Україна посилює тестування, аби виявити новий штам коронавірусу

Він зазначив, що мутація коронавірусу – очікуване явище і це не привід для занепокоєння. На цей момент вченим відомо про 12 тис. мутацій Covid-19.

Новий штам коронавірусу

Після заяви британської влади про новий штам коронавірусу, його існування підтвердили у ВООЗ.

Водночас в організації одразу зазначили, що він поширюється швидше, але не є більш небезпечним.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

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