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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС

22 грудня у Чорнобильській зоні відкрили перший пусковий комплекс Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Будівництвом займається компанія Енергоатом, до 2040 року обіцяють добудувати 14 комплексів.

Об’єкт дозволить зберігати використане паливо в Україні, адже до цього речовину з трьох атомних електростанцій вивозили до Росії. На це витрачали близько $200 млн на рік. Повноцінно сховище буде працювати у травні.

Відходи зберігатимуть просто неба – це спеціальна технологія, яка широко застосовуються у світовій практиці.

  • У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС
  • У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС
  • У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС
  • У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС
  • У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС
  • У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС
  • У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС
  • У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС
У Чорнобилі збудували сховище ядерних відходів для українських АЕС / 4 фотографии

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Відключення енергоблоку на Рівненській АЕС

12 грудня сталося раптове відключення енергоблоку №1 на Рівненській АЕС. Зміни екологічного та радіаційного стану поруч з станцією не зафіксували. Натомість до роботи залучили блоки №2 та №3.

Джерело: Енергоатом

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