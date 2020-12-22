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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Україна арештувала 32 іноземні судна – причина

Прокуратура встановила 32 судна, які порушили порядок в’їзду/виїзду з окупованого Росією Криму.

За клопотанням прокуратури АР Крим та Севастополя на них накладено арешти.

Прокурори планують направити в українське бюро Інтерполу запит для внесення цих суден до бази розшуку, а також просити іноземні держави про міжнародну правову допомогу для здійснення арештів.

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Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та Севастополя та закрила гавані для міжнародного судноплавства з липня 2014 року.

Порушують українське законодавство переважно судна під прапором Росії, рідше – Сирії, Єгипту та Лівану.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму

7 грудня 63 країни схвалили резолюцію Генеральної асамблеї ООНПроблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного і Азовського морів.

Серед тих, хто був проти української резолюції – звісно ж, Росія, а також її союзники.

Фото: Depositphotos

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