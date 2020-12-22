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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Україна посилює тестування, аби виявити новий штам коронавірусу

В Україні посилять тестування, аби виявити новий штам коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Ми цілеспрямовано будемо посилювати тестування, щоб переконатися, чи циркулює  новий мутований коронавірус в Україні. Особлива увага приділятиметься людям з симптомами коронавірусної хвороби, які в  інкубаційний період  були у Великій Британії. І від них у разі позитивного діагнозу буде забиратися ізолят вірусу для подальшого  секвенування для того, щоб ми встановили, чи циркулює в Україні новий штам коронавірусу, – розповів Ляшко. 

Читайте: Мутація коронавірусу у Британії не вийшла з-під контролю – ВООЗ

Також він додав, що особлива увага приділятиметься тому, як саме мутований вірус впливає на певні категорії людей: яка вікова група найбільше буде уражатись, яка буде тяжкість перебігу, чи збільшується кількість госпіталізацій, людей, які перебувають у реанімаціях, летальних випадків, чи можлива реінфекція.

Новий штам коронавірусу

Після заяви британської влади про новий штам коронавірусу, його існування підтвердили у ВООЗ.

Водночас в організації одразу зазначили, що він поширюється швидше, але не є більш небезпечним.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

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