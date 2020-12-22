В Україні посилять тестування, аби виявити новий штам коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Ми цілеспрямовано будемо посилювати тестування, щоб переконатися, чи циркулює новий мутований коронавірус в Україні. Особлива увага приділятиметься людям з симптомами коронавірусної хвороби, які в інкубаційний період були у Великій Британії. І від них у разі позитивного діагнозу буде забиратися ізолят вірусу для подальшого секвенування для того, щоб ми встановили, чи циркулює в Україні новий штам коронавірусу, – розповів Ляшко.

Читайте: Мутація коронавірусу у Британії не вийшла з-під контролю – ВООЗ

Також він додав, що особлива увага приділятиметься тому, як саме мутований вірус впливає на певні категорії людей: яка вікова група найбільше буде уражатись, яка буде тяжкість перебігу, чи збільшується кількість госпіталізацій, людей, які перебувають у реанімаціях, летальних випадків, чи можлива реінфекція.

Новий штам коронавірусу

Після заяви британської влади про новий штам коронавірусу, його існування підтвердили у ВООЗ.

Водночас в організації одразу зазначили, що він поширюється швидше, але не є більш небезпечним.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.