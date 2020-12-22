Президент України Володимир Зеленський підписав указ №582/2020 про створення Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва, щоб налагодити взаємодію органів державної влади, бізнесу та їхніх громадських об’єднань.

Головою Ради Зеленський призначив заступника керівника Офісу президента України Юлію Свириденко. Вона має у п’ятиденний термін внести пропозиції щодо персонального складу Ради.

В Офісі президента вже відбулося перше засідання Ради. Участь у ньому взяв керівник Офісу Андрій Єрмак. За його словами, є проблеми, які потребують негайного вирішення, а також питання на перспективу, зокрема впровадження новацій, диджиталізація послуг тощо.

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Єрмак зазначив, що має бути побудований ефективний діалог із підприємцями для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.

– Тут немає жодної політики – лише побудова сильної економіки. Без малого і середнього бізнесу це неможливо зробити. Є запит суспільства, щоб була справедливість для всіх, – зазначив він.

Свириденко зазначила, що персональний склад Ради допрацьовується і буде незабаром затверджений.

– Важливо, що це початок широкого діалогу із залученням підприємців зі всіх областей. І головне, що ми почуємо реальну економічну – незаполітизовану – проблематику, яка дасть нам змогу ініціювати відповідні зміни до законодавства й напрацювати їх разом із депутатами, щоб були ухвалені відповідні законопроекти чи постанови Кабміну, – сказала вона.

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський наголосив, що Рада хоче почути пропозиції, насамперед від організацій ФОП, які уособлюють мале та мікропідприємництво в Україні.

Як оформити допомогу ФОП у додатку Дія

Починаючи з 14 грудня, українські підприємці можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу на тлі карантину та пандемії.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Покрокову інструкцію, як оформити допомогу для ФОП на період карантину в Україні, можна знайти на Фактах ICTV.

Кінцевий термін прийому заяв закінчується 31 грудня 2020 року.