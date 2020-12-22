На новорічні свята, які в Україні стартують з 24 грудня 2020 року і тривають до 10 січня 2021-го, графік роботи банків відрізнятиметься від звичного. Приватбанк не став винятком.

Прес-служба Приватбанку надала Фактам ICTV графік роботи своїх відділень на Новий рік і Різдво.

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Графік роботи Приватбанку на новорічні свята:

В четвер, 24 грудня 2020 року – режим роботи скорочується на 1 годину.

У п’ятницю, 25 грудня 2020 року – усі відділення банку закриті.

В четвер, 31 грудня 2020 року – режим роботи скорочується на 1 годину.

1-3 січня 2021 року – усі відділення банку закриті.

4-5 січня – стандартний режим зі звичайною тривалістю робочого дня.

У середу, 6 січня – режим роботи скорочується на 1 годину.

В четвер, 7 січня – усі відділення банку закриті.

У п’ятницю, 8 січня – усі відділення банку закриті. Робочий день переноситься на 16 січня.

9-10 січня – усі відділення банку закриті.

У субботу, 16 січня – відпрацювання за 8 січня.

Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво

Раніше свій графік роботи в новорічні і різдвяні свята повідомила адміністрація Укрпошти.

250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних.

Перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть на Новий рік і Різдво, можна знайти тут.