Складати автобіографію потрібно, враховуючи загальні вимоги написання ділових листів. Вона не має бути занадто великою. Найбільший обсяг документа – два аркуші тексту. Потрібно писати без помилок та дотримуватися ділового стилю викладу інформації.

Все, що ви описуєте, повинно бути зазначено у правильному хронологічному порядку, щоб не виникало порушення причинно-наслідкових зв’язків та хаотичності.

Так, наприклад, не потрібно одразу після шкільних років переходити до професійних досягнень, пропускаючи інші важливі навчальні заклади. Або спершу розповідати відомості про перше місце роботи та посаду, а згодом зазначити про здобуту освіту.

Категорично забороняється писати неправду, всі дані мають бути лаконічними, точними та коректними. Помилки або неправдиві відомості можуть перешкодити отриманню бажаної роботи та створити погану репутацію.