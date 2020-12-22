Крок 1. Дотримуємося загальних вимог написання
Складати автобіографію потрібно, враховуючи загальні вимоги написання ділових листів. Вона не має бути занадто великою. Найбільший обсяг документа – два аркуші тексту. Потрібно писати без помилок та дотримуватися ділового стилю викладу інформації.
Все, що ви описуєте, повинно бути зазначено у правильному хронологічному порядку, щоб не виникало порушення причинно-наслідкових зв’язків та хаотичності.
Так, наприклад, не потрібно одразу після шкільних років переходити до професійних досягнень, пропускаючи інші важливі навчальні заклади. Або спершу розповідати відомості про перше місце роботи та посаду, а згодом зазначити про здобуту освіту.
Категорично забороняється писати неправду, всі дані мають бути лаконічними, точними та коректними. Помилки або неправдиві відомості можуть перешкодити отриманню бажаної роботи та створити погану репутацію.
Крок 2. Зазначаємо у документі основні дані
У автобіографії має бути певна структура викладу інформації. Що потрібно зазначити у цьому документі:
- назву документа;
- прізвище, ім’я та по батькові;
- дату та місце народження;
- освіту (роки навчання, освітній заклад, отримані компетентності чи спеціальність);
- трудова діяльність;
- останнє місце роботи та займану посаду;
- професійні нагороди чи інші досягнення;
- сімейний стан;
- дані про батьків, братів та сестер (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце роботи/навчання та точну адресу проживання);
- дату написання документа;
- власний підпис.
Зразок автобіографії
Крок 3. Вказуємо свої професійні досягнення
Окрім вищезазначених відомостей в автобіографії під час влаштування на роботу мають бути такі дані:
- кар’єрні досягнення. Слід зазначити все, що може зацікавити роботодавця. Так, наприклад, можна описати вашу активну участь у роботі, професійні досягнення, ваші позитивні риси професіонала та інші дані. Варто також розписати, що саме вам потрібно було робити на кожній посаді та чого ви згодом досягли;
- професійні навички. Будь-які пройдені курси на підвищення кваліфікації, крім отриманої освіти у навчальному закладі, будуть однозначним плюсом в автобіографії. Роботодавець має зрозуміти ваші наявні компетенції та робочі якості;
- ділові якості. В автобіографії також варто зазначати свої професійні позитивні характеристики – пунктуальність, стресостійкість та інші. Краще вказувати у документі ваші найсильніші сторони. Так, наприклад, якщо ви готові працювати понаднормово або дуже відповідально виконуєте свою роботу, то варто написати це.
Фото: Ділова мова