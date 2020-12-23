До кінця 2020 року Україна залучить короткостроковий кредит від Deutsche Bank. Йдеться про суму до $350 млн.
Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів №1291.
– Остаточне погашення кредиту відбувається через шість місяців після дати отримання кредитних коштівзгідно з умовами кредитного договору, – заявили у Кабміні.
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Кредит Україна отримає за ставкою LIBOR під 5,75% річних.
Водночас процентний дохід виплачується кожні три місяці.
Україна отримає позику у розмірі $100 млн
Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні кредит на 27 років у розмірі $100 для розвитку Донецької та Луганської областей.
У Міністерстві реінтеграції заявили, що кредит надають на 27 років під 0,25% річних, перші 12 років – пільгові. Найближчим часом Мінфін і Мінреінтеграції підпишуть угоду щодо використання коштів.