Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні кредит на 27 років у розмірі $100 для розвитку Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві реінтеграції заявили, що кредит надають на 27 років під 0,25% річних, перші 12 років – пільгові. Найближчим часом Мінфін і Мінреінтеграції підпишуть угоду щодо використання коштів.