Чи стане Україна енергонезалежною: звідки видобуватимемо газ у майбутньому?

Останні десятиліття одним із найнагальніших завдань для країни є досягнення енергонезалежності. Значна частина цього завдання стосується газовидобувної галузі. Адже щоб повністю забезпечити себе газом, Україна має видобувати значно більше, ніж зараз.

Нагадаю, в 2019 році вітчизняні компанії видобули близько 20 млрд кубометрів блакитного палива (з них 14,9 млрд кубометрів забезпечило державне Укргазвидобування).

Але цього замало. Додатково було використано ще приблизно 9 млрд кубометрів імпортного газу.

Водночас за обсягами видобутку газу Україна посідає четверте місце в Європі. А запаси газу в надрах нашої країни, за даними геологів, становлять понад трильйон кубометрів.

Чому ж ми досі купуємо газ у іноземних компаній?

Річ у тім, що старі родовища вже виснажені, а розробка нових йде занадто повільно.

До того ж, газові поклади під землею залягають нерівномірними пластами та на різних глибинах. Тож дістатися до них нелегко.

Повністю забезпечувати себе газом у найближчі 30 років Україна може завдяки новим технологіям та обладнанню.

Стратегічні напрями Нафтогазу: де шукати нові родовища?

Через активний видобуток у ХХ столітті всі великі українські родовища на відносно невеликій глибині вже виснажені. Видобуток на них ще триває, однак необхідного приросту вони вже не дадуть. Галузь потребує нових, потужних родовищ, наголошують фахівці.

— Українські газовидобувні компанії і, зокрема, Нафтогаз сьогодні працюють переважно на виснажених родовищах, і це головний чинник стагнації галузі. Щоб перейти до активного зростання, необхідно відкривати нові родовища із запасами мінімум 20-30 млрд кубометрів. Для цього треба дивитися на нові перспективні напрями, надавати компаніям нові великі перспективні ділянки для розвідки, шукати нові можливості на великих глибинах, на шельфі Чорного моря, розробляти нетрадиційні поклади газу. Це потребує значного ресурсу – і наукового, і технічного, і інвестиційного, – пояснює український науковець, заслужений працівник нафтогазової галузі, учасник Експертної ради Нафтогазу Ілля Рибчич.

Знайти суттєві поклади газу планують саме на глибоких горизонтах Шебелинки на Харківщині, в щільних породах на сході країни, в Карпатському регіоні, а також на шельфі Чорного моря.

За попередніми оцінками, там може знаходитися від 350 млрд до 1,3 трлн кубометрів газу. Близько 250 млрд кубометрів з них цілком реально видобути.

Перспективи на суходолі

Ще півстоліття тому Шебелинське родовище було одним з найбільших у світі й забезпечувало газом не лише Україну, а й інші країни колишнього СРСР. Нині ж воно – на завершальній стадії розробки.

Та газовики йти з Харківщини чи Полтавщини не поспішають. Адже регіон може виявитися значно багатшим на газ, ніж думали раніше. Значні поклади вуглеводнів планують знайти на великих глибинах – більше 5 км. Фахівці вже прозвали їх Шебелинка-2.

Наявність там нових покладів вуглеводнів підтвердили надглибокі свердловини, пробурені цього року, зокрема – №208 на Березівському родовищі у Харківській області. Маючи глибину в 6 км, вона забезпечила приріст розвіданих запасів газу на понад 350 млн кубометрів!

— Результати геологічних досліджень свідчать про те, що історичні газові гіганти – Шебелинське, Хрестищенське та інші родовища – мають значний потенціал на глибинах понад 5-6 км. Тому дорозвідка глибоких покладів є одним з ключових проектів нашого дивізіону. Дві високодебітні свердловини на Березівському родовищі підтверджують, що ми рухаємося у правильному напрямку, – говорить директор дивізіону Розвідка і видобування Олександр Романюк.

Крім того, компанія завершила роботи на надглибокій свердловині №888 проектною глибиною 5 750 м на Шебелинському родовищі. Нині отримані геологічні дані аналізують.

Так само спеціалісти Укргазвидобування сподіваються розкрити й потенціал іншого родовища на Харківщині – Святогірського – одного з найперспективніших за покладами газу в щільних породах.

Сейсмологічні дослідження цього родовища площею у 126 кв. км свідчать: запаси газу в ньому можуть сягати 50–70 млрд кубометрів.

Ще більше перспективних запасів – близько 3 трлн кубометрів палива – можуть знайти на Юзівській площі (займає 8 тис. кв. км у межах Донецької та Харківської областей).

Річний видобуток лише з цього родовища теоретично здатен сягнути 10-20 млрд кубометрів. З 2013 року розпочати тут видобуток планували компанії Shell, Yuzgaz. Але з різних причин вийшли з проектів.

Тепер взятися за Юзівську площу готовий державний Нафтогаз.

— Якщо цей тест буде успішний, я думаю, ми зможемо як самі, так і, якщо побачимо якусь дуже цікаву комерційну пропозицію, подумати про партнерство, – розповів в інтерв’ю Interfax голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Крім того, видобувним компаніям нарешті обіцяють завершити підписання восьми угод про розподіл продукції (УРП).

Укргазвидобування претендує на освоєння Балаклійської, Іванівської, Бузівської та Берестянської ділянок (Харківська та Дніпропетровська області). За п’ять років на них планують провести сейсмічну 3D-розвідку (на площі 1,55 тис. кв. км) і пробурити 12 розвідувальних свердловин.

— У кризових умовах компанія підтверджує готовність протягом перших п’яти років інвестувати у їх розробку 3,6 млрд грн, – йдеться у повідомленні Укргазвидобування.

По газ – у море

Остаточно український газовий пазл доповнює шельф Чорного моря. За попередніми оцінками, запаси блакитного палива на українській частині шельфу перевищують трильйон кубометрів!

Наявність великих родовищ у Чорному морі підтверджують успіхи наших сусідів – Туреччини та Румунії, які вже пробурили свердловини.

Тепер настала черга України. Уряд уже доручив Нафтогазу провести геологічне вивчення української частини Чорноморського шельфу та надав компанії право на отримання спеціальних дозволів на освоєння нафтогазових ділянок на морі.

— Це фактично дозвіл на те, щоб державні органи надали подальші документи Нафтогазу для роботи на шельфі у форматі вивчення. Перший крок, який ми плануємо – вивчення. Він буде залежати й від фактору російського морського флоту, який присутній у Чорному морі й активно заважав будь-яким нашим діям. Треба врахувати цей аспект ризику і знайти спосіб його мінімізувати, – пояснив Андрій Коболєв.

Після вирішення офіційних процедур Нафтогаз готовий у найкоротші терміни розпочинати сейсмічні дослідження на морі. У компанії підрахували: вже в перший рік робіт на шельфі інвестиції можуть сягнути $40 млн.

Якщо всі проблеми, пов’язані з освоєнням шельфу, вдасться розв’язати, в перспективі це означає можливість видобутку до 10 млрд кубометрів на рік.

Відтак, газу в вітчизняних надрах ще чимало, і його видобуток здатен забезпечувати енергонезалежність країни ще десятки років. Варто лише підтримати галузь у її відродженні. І вже за три-п’ять років це дасть перші результати – додаткові мільярди кубометрів газу.

Більше про історію, сьогодення та майбутні плани галузі дивіться у веб-серіалі Нафтогазу Свій газ.