Курс валют НБУ на 23 грудня 2020 в Україні

Національний банк України підвищив курс долара та євро до гривні.

На середу, 23 грудня, НБУ встановив курс 28,25 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 23 грудня, зафіксувалося на 34,56 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 23.12:

$1 – 28,25 грн;

€1 – 34,56 грн;

1 польський злотий – 7,66 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Новий рік та Різдво – графік роботи банків

На період святкових днів графік роботи банків в Україні буде дещо скориговано.

Факти ICTV разом із Національним банком опублікували регламент роботи системи електронних платежів у період святкових днів.

Зокрема, 25 та 31 грудня – вихідні дні для усіх українських банків.