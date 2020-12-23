Курс валют НБУ на 23 грудня 2020 в Україні

Національний банк України підвищив курс долара та євро до гривні.
На середу, 23 грудня, НБУ встановив курс 28,25 грн/1$.
Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 23 грудня, зафіксувалося на 34,56 грн/1€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 23.12:
- $1 – 28,25 грн;
- €1 – 34,56 грн;
- 1 польський злотий – 7,66 грн;
- 10 російських рублів – 3,75 грн.
Новий рік та Різдво – графік роботи банків
На період святкових днів графік роботи банків в Україні буде дещо скориговано.
Факти ICTV разом із Національним банком опублікували регламент роботи системи електронних платежів у період святкових днів.
Зокрема, 25 та 31 грудня – вихідні дні для усіх українських банків.