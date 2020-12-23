Електронний щоденник – вхід у систему для учнів та батьків

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Електронний щоденник: покрокова інструкція для учнів та батьків
В Україні почали тестувати електронні журнали та щоденники для шкіл.
Після того, як цей етап завершиться, й Інститут освітньої аналітики надасть школам доступ до платформи E-Journal, учні та батьки зможуть переглядати оцінки та домашні завдання просто з телефонів.
Ми вирішили продемонструвати покрокову інструкцію роботи з електронним щоденником.
Крок 1. Логін та пароль
Отримуємо в класного керівника персональні логін та пароль для доступу до порталу E-Journal.
Крок 3. Вхід до електронного щоденника
У блоці Вхід до системи вводимо персональні логін та пароль, які вам надав класний керівник.
Крок 4. Робота зі щоденником
У головному меню обираємо розділ Щоденник. Тиждень можна обрати кнопками < та >.
Крок 5. Коментарі від учителя
Наводимо мишку на позначку зі стрілочкою, якщо така з’явилася. Там відобразиться персональний коментар від учителя.
Джерело: E-Journal