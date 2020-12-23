Електронний щоденник – вхід у систему для учнів та батьків

Електронний щоденник: покрокова інструкція для учнів та батьків

В Україні почали тестувати електронні журнали та щоденники для шкіл.

Після того, як цей етап завершиться, й Інститут освітньої аналітики надасть школам доступ до платформи E-Journal, учні та батьки зможуть переглядати оцінки та домашні завдання просто з телефонів.

Ми вирішили продемонструвати покрокову інструкцію роботи з електронним щоденником.