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Електронний щоденник: покрокова інструкція для учнів та батьків
Факти / Україна / Суспільство
Електронний щоденник: покрокова інструкція для учнів та батьків

Електронний щоденник: покрокова інструкція для учнів та батьків

В Україні почали тестувати електронні журнали та щоденники для шкіл.

Після того, як цей етап завершиться, й Інститут освітньої аналітики надасть школам доступ до платформи E-Journal, учні та батьки зможуть переглядати оцінки та домашні завдання просто з телефонів.

Ми вирішили продемонструвати покрокову інструкцію роботи з електронним щоденником.

 

Крок 1. Логін та пароль

Отримуємо в класного керівника персональні логін та пароль для доступу до порталу E-Journal.

Крок 2. Заходимо на сайт

Заходимо на головну сторінку порталу E-Journal.

Крок 3. Вхід до електронного щоденника

У блоці Вхід до системи вводимо персональні логін та пароль, які вам надав класний керівник.

Електронний щоденник – вхід у систему для учнів та батьків

Крок 4. Робота зі щоденником

У головному меню обираємо розділ Щоденник. Тиждень можна обрати кнопками < та >.

Електронний щоденник – вхід у систему для учнів та батьків

Крок 5. Коментарі від учителя

Наводимо мишку на позначку зі стрілочкою, якщо така з’явилася. Там відобразиться персональний коментар від учителя.

Електронний щоденник – вхід у систему для учнів та батьків

Джерело: E-Journal

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