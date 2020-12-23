Комітет Ради з нацбезпеки висловив недовіру міністру оборони Тарану

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському з висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану.

Про це заявив член комітету Сергій Рахманін із фракції Голос.

– Комітет висловив недовіру міністру оборони. Відповідний лист за підписом голови комітету, пана Олександра Завитневича, було направлено президенту як верховному головнокомандувачу і як людині, яка офіційно вносить подання на призначення і звільнення міністра оборони з посади, – сказав Рахманін.

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Раніше фракції Голос і Європейська солідарність вимагали відставки міністра оборони Андрія Тарана з посади. Причиною називалося те, що він не впорався з обов’язками міністра оборони, зокрема, відповідальний за зрив низки оборонних контрактів і ймовірний зрив державного оборонного замовлення 2021 року.

Відправити міністра у відставку може парламент за умови підтримки в сесійному залі принаймні 226 нардепів.

Андрій Таран став міністром оборони у березні цього року. Його кандидатуру, яку запропонував президент Володимир Зеленський, підтримали 285 народних депутатів.