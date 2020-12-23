Кому з політиків найбільше довіряють українці – опитування

Українці, за результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, серед політиків найбільше довіряють чинному президенту України Володимиру Зеленському – 41%, а не довіряють – 56%.

Окрім того, 30% опитаних довіряють меру Києва Віталію Кличку, водночас 58% – ні. Колишньому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману довіряє 29% громадян України, не довіряють – 61%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову – 27% так, а 30% ні.

Лідеру ВО Батьківщина Юлії Тимошенко – довіряють 25%, а співголові політичної партії Опозиційна платформа – за життя Юрію Бойку довіряє лише 24% українців, водночас 55% – ні.

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Колишній президент та лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко має 23% довіри та 74% недовіри. Голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук – 19% та 66%, водночас 12% українців не знають його.

Чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16% населення Укаїни, чверть не знають його і більше половини – йому не довіряють.

– Найкращий баланс довіри/недовіри мають президент Зеленський (-15%) та голова парламенту Разумков (-13%). У Кличка різниця становить -28%, Бойка – -31%, Гройсмана – -32%, Шмигаля – -38%. Найгірші показники у Вадима Рабіновича (-46%), Медведчука (-47%) та Порошенка (-51%), – йдеться в повідомленні Рейтингу.

Дане опитування проводилось 16-20 грудня. У ньому брали участь 2 тис. громадян України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Дослідження проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю – face-to-face. Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Довіра до політиків

19% українців довіряють очільнику МОЗ Максиму Степанову, а 34% висловили недовіру.

Водночас довіру до міністерства відчуває 33% населення, а 54% – не довіряють. Найбільше опитані покладаються на Всесвітню організацію охорони здоров’я – впевненість у ній висловили 47%.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг