Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 23 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 381 особи.

За добу у місті від вірусу померло 30 людей, одужали 947 хворих.

Загалом у столиці зафіксовано 103 663 випадки Covid-19. За час пандемії у столиці 1 770 людей померли від вірусу, 34 928 мешканів столиці одужали.

Захворіли:

778 жінок віком від 18 до 90 років;

512 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;

40 дівчаток від 4 місяців до 17 років;

51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 288, Деснянському –165 та Дніпровському – 152.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: