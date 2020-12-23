Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 23 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 381 особи.
За добу у місті від вірусу померло 30 людей, одужали 947 хворих.
Загалом у столиці зафіксовано 103 663 випадки Covid-19. За час пандемії у столиці 1 770 людей померли від вірусу, 34 928 мешканів столиці одужали.
Захворіли:
- 778 жінок віком від 18 до 90 років;
- 512 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;
- 40 дівчаток від 4 місяців до 17 років;
- 51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 288, Деснянському –165 та Дніпровському – 152.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.