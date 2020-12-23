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Факти / Інфографіка
Софія Телішевська |

1 381 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 23 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 381 особи.

За добу у місті від вірусу померло 30 людей, одужали 947 хворих.

Загалом у столиці зафіксовано 103 663 випадки Covid-19. За час пандемії у столиці 1 770 людей померли від вірусу, 34 928 мешканів столиці одужали.

Захворіли:

  • 778 жінок віком від 18 до 90 років;
  • 512 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;
  • 40 дівчаток від 4 місяців до 17 років;
  • 51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 288, Деснянському –165 та Дніпровському – 152.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: РНБО

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