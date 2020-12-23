Погода на 23 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 23 грудня в Україні буде хмарною та безвітряною, у деяких регіонах очікуються дощі з мокрим снігом.

На Сході синоптики прогнозують суху та похмуру погоду: вдень до -4°, вночі подекуди до -10°.

На Заході майже у всіх областях пройдуть дощі, денна температура буде найтеплішою в Україні – до +7°, вночі – до -2°.

На Півдні синоптики прогнозують хмарність, подекуди опади: вдень термометри покажуть до +2°, вночі – до -3°.

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На Півночі протягом цілого дня падатиме мокрий сніг: температура вночі до -9°, вдень до +1°.

У Центрі аналогічна ситуація, цілий день триматиметься хмарна погода: вночі до -8°, вдень до +2°.

У Києві синоптики обіцяють справжню новорічну погоду зі снігом: вдень температура повітря прогріється до +1°, ввечері стовпчик термометра знизиться до -5°.

Погода у Карпатах на Новий рік 2021

Гідромедцентр оприлюднив прогноз погоди на Новий рік 2021 у Карпатах.

На жаль, синоптики констатували, що на снігопад та морози можна не очікувати.

На зміну класичній зимі у Карпатах новорічні свята пройдуть разом із дощами та плюсовою температурою.