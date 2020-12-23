Станом на вечір 23 грудня у світі виявили 76 382 044 випадків коронавірусу, в Україні – 989 642 інфікованих.

Добовий приріст в Україні – 10 136 нових випадків. Серед нових хворих – 537 дітей та 422 медпрацівники.

Крім того, за день вірус забрав життя 275 людей, одужало – 15 372 особи. До лікарень країни госпіталізували 2 979 пацієнтів.

Найгірша епідситуація в Одеській, Харківській та Львівській областях.

Нові тести на антиген допомогли поліпшити ситуацію з коронавірусом в Україні. Завдяки їм вдалося швидше виявляти інфікованих людей.

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На засіданні уряду, Кабмін погодив законопроект, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції чи обсервації.

Відтепер таке порушення тягне за собою штраф у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таким чином штраф становитиме від 3 400 грн до 8 500 грн.

Тим часом, австрійські вчені встановили, що антитіла, які виробились у людей після перенесення коронавірусу, зберігаються в організмі понад дев’ять місяців.

Смертність від Covid-19

Станом на 23 грудня Україна перебуває на 30 місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу. Наразі показник становить 387 осіб на 1 млн населення.

Водночас у Польщі кількість хворих на 1 млн становить 682, у Франції – 932, у Великобританії – 1 004.

У Німеччині за минулу добу зафіксували рекордну смертність від коронавірусу – померли 962 людини. Це найвищий добовий показник. Від початку пандемії від ускладень, викликаних Covid-19, померли 27 968 хворих.