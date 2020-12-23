Станом на 23 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 989 642 громадян країни.
Добовий приріст – 10 136 нових випадків. Серед нових хворих – 537 дітей та 422 медпрацівники.
Крім того, за день вірус забрав життя 275 людей, одужало – 15 372 особи. До лікарень країни госпіталізували 2 979 пацієнтів.
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За весь час пандемії в країні – 17 172 смерті від коронавірусу, 615 660 громадян побороли хворобу.
За останню добу в країні здійснили 61 445 тестувань, за час пандемії – 5 348 820. Станом на 23 грудня в Україні збільшилася кількість тестів порівняно з попереднім днем, 22 числа їх зробили 46 696.
Найгірша епідситуація в Одеській, Харківській та Львівській областях.
Коронавірус в областях
- Вінницька – 21 259 (+114);
- Волинська – 31 490 (+352);
- Дніпропетровська – 54 625 (+478);
- Донецька – 33 102 (+342);
- Житомирська – 36 975 (+165);
- Закарпатська – 27 391 (+88);
- Запорізька – 49 341 (+887);
- Івано-Франківська – 42 300 (+210);
- Київська – 54 831 (+809);
- Кіровоградська – 7 949 (+88);
- Луганська – 9 181 (+187);
- Львівська – 57 906 (+505);
- Миколаївська – 27 970 (+491);
- Одеська – 66 295 (+792);
- Полтавська – 32 945 (+439);
- Рівненська – 39 251 (+331);
- Сумська – 38 501 (+180);
- Тернопільська – 32 738 (+159);
- Харківська – 66 243 (+591);
- Херсонська – 16 162 (+189);
- Хмельницька – 37 142 (+302);
- Черкаська – 35 938 (+525);
- Чернівецька – 38 721 (+166);
- Чернігівська – 27 723 (+365).
Статистика коронавірусу в Україні
Згідно зі статистикикою коронавірусу в Україні 22 грудня, в країні підтвердили 979 506 випадків хвороби.
За добу – 8 513 нових хворих.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.