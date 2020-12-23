Станом на 23 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 989 642 громадян країни.

Добовий приріст – 10 136 нових випадків. Серед нових хворих – 537 дітей та 422 медпрацівники.

Крім того, за день вірус забрав життя 275 людей, одужало – 15 372 особи. До лікарень країни госпіталізували 2 979 пацієнтів.

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За весь час пандемії в країні – 17 172 смерті від коронавірусу, 615 660 громадян побороли хворобу.

За останню добу в країні здійснили 61 445 тестувань, за час пандемії – 5 348 820. Станом на 23 грудня в Україні збільшилася кількість тестів порівняно з попереднім днем, 22 числа їх зробили 46 696.

Найгірша епідситуація в Одеській, Харківській та Львівській областях.

Коронавірус в областях

Вінницька – 21 259 (+114);

Волинська – 31 490 (+352);

Дніпропетровська – 54 625 (+478);

Донецька – 33 102 (+342);

Житомирська – 36 975 (+165);

Закарпатська – 27 391 (+88);

Запорізька – 49 341 (+887);

Івано-Франківська – 42 300 (+210);

Київська – 54 831 (+809);

Кіровоградська – 7 949 (+88);

Луганська – 9 181 (+187);

Львівська – 57 906 (+505);

Миколаївська – 27 970 (+491);

Одеська – 66 295 (+792);

Полтавська – 32 945 (+439);

Рівненська – 39 251 (+331);

Сумська – 38 501 (+180);

Тернопільська – 32 738 (+159);

Харківська – 66 243 (+591);

Херсонська – 16 162 (+189);

Хмельницька – 37 142 (+302);

Черкаська – 35 938 (+525);

Чернівецька – 38 721 (+166);

Чернігівська – 27 723 (+365).

Статистика коронавірусу в Україні

Згідно зі статистикикою коронавірусу в Україні 22 грудня, в країні підтвердили 979 506 випадків хвороби.

За добу – 8 513 нових хворих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.