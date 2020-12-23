Роботою Ради і Кабміну незадоволені майже 80% українців – опитування

Роботою уряду та Верховної Ради незадоволені майже 80% українців. Лише близько 12% позитивно оцінюють їхню діяльність.

Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг. Водночас діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 32% опитаних, не задоволені – 65%.

Роботу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно оцінюють 30% опитаних, негативно– 51%. Водночас діяльністю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 16%, не задоволені – 65%.

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Ще 46% опитаних зазначили, що у новій владі їм найбільше подобається бажання змін, порядність (17%), незалежність від олігархів (13%).

Разом з тим 40% українців не подобається у владі некомпетентність, ще 36% назвали залежність від олігархів. Корумпованість та хаотичність відзначили 28% опитаних.

Опитування проводила Соціологічна група Рейтинг з 16 до 20 грудня. Опитали 2 тис. респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Напередодні Рейтинг опублікував ще одне дослідження, згідно з яким українцям не подобається, як влада бореться з коронавірусом.

Зокрема, дії парламенту не підтримує 77% респондентів, а Кабміну – 71%. Негативну оцінку Міністерству охорони здоров’я поставили 67% опитаних.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг