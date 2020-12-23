За 2020 рік команда Мінцифри встигла запустити Дію та Дію 2.0 — мобільний застосунок та єдиний портал державних послуг. Україна уже стала першою у світі державою, де можливо скористатися тільки електронним паспортом, не показуючи додатково паперовий чи пластиковий оригінал.

Загалом у застосунку Дія вже доступні дев’ять цифрових документів, а на порталі — до 50 електронних послуг. Тепер можна швидко та зручно зареєструвати бізнес, відкрити ФОП чи ТОВ.

Попри локдаун, карантинні обмеження та зміну поведінкових звичок суспільства, Дія упродовж року масштабувалася та з кожним оновленням стирає межі бюрократії.

Ексклюзивно для Фактів ICTV керівник проекту Дія Мстислав Банік розповів про здобутки команди на шляху до цифрової країни та перспективу реалізації майбутніх проектів.

– Ми продовжуємо дотримуватися головного вектору, який ще рік тому задав президент, що держава повинна бути сервісом. Наразі кожна державна організація має свій сайт з різною стилістикою та набором функцій, тому дуже часто людині так само складно з усім цим розібратися, як і постояти у живій черзі в якусь структуру. Наша мета – зробити єдиний портал, що синхронізує дані з усіх відомств.

– Які у вас плани на наступний рік? З чим найбільше працюватиме Дія?

– Цьогоріч ми додали в Дію всі основні документи і сподіваємось, що у наступному році зможемо зосередити свою роботу над обміном даними. Це коли людині не потрібно у певній структурі шукати витяг, довідку чи інший папірець, а достатньо просто показати документ, що ідентифікує особу.

А далі завдяки інформаційному обміну між різними структурами буде відомо чи особа пенсіонер, чи студент, чи ВПО.

– Чому ви зробили такий акцент на послугах для бізнесу?

– Так, ми зробили на цьому акцент. Ключові функції для ФОПів – це закрити, відкрити та змінити. І що стосується ТОВ, то ми також спростили процедуру оформлення до максимум 30 хв. Раніше для підприємців оформлення ТОВ було взагалі окремою пригодою.

Крім того, ми продовжуємо розвивати податкові послуги для бізнесу, а також продовжуємо надавати допомогу ФОП, які постражади під час карантину. Наразі їх кількість сягнула 330 тис. осіб.

– А як щодо масштабування послуги єМалятко?

– єМалятко – найбільш комплексна електронна послуга у світі. Вона уже покриває 745 населених пунктів. Наразі мама може самостійно упродовж 40 хвилин зареєструвати всі потрібні документи, та зокрема отримати матеріальну допомогу на дитину.

Для цієї послуги ми ще зробили таку річ, як електронний медичний висновок про народження дитини. Така функція доступна у 358 пологових будинках. Наразі відбувається підключення нових медзакладів – це тривала історія, оскільки всі особи повинні бути верифіковані.

Топ-5 досягнень додатку Дія

Перший у світі цифровий паспорт; Можливість поширення цифрового документа; Зручність оформлення виплат ФОПам; Послуги щодо відкриття бізнесу в режимі онлайн; єМалятко, коли можна отримати 10 послуг в одній.

– Наша мета до 2023 року оцифрувати 100% державних послуг.

– Що не вдалось реалізувати у цьому році?

– Деякі проекти, які ми розробляли цьогоріч довелось відтермінувати, оскільки були пріоритетніші завдання: Вдома та допомога ФОПам.

Із масштабного, що ми не встигли це зробити на порталі Дія послугу для подавання вступниками документів для зарахування у заклади вищої освіти. Немає проектів, від яких ми відмовились, є ті, що просто відтермінували.

Хотілося б зробити більше. Я прийшов з бізнесу, де немає проблем з фінансуванням чи людським ресурсоом, тому звик, що все можна зробити за будь-який проміжок часу, лиш би було завдання. А в державі це так не працює через велику кількість бюрократичних складових. Хоча за час роботи я зрозумів, що не усі з них є зайвими, окремі процедури дозволяють тримати усе в порядку.

Як оформити допомогу ФОП у додатку Дія

Починаючи з 14 грудня, українські підприємці можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу на тлі карантину та пандемії.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Покрокову інструкцію, як оформити допомогу для ФОП на період карантину в Україні, можна знайти на Фактах ICTV.

Кінцевий термін прийому заяв закінчується 31 грудня 2020 року.

Фото: Mstyslav Banik