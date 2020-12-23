Станом на 23 грудня Україна перебуває на 30 місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу. Наразі показник становить 387 осіб на 1 млн населення.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Водночас очільник МОЗ зазначив, що у Польщі кількість хворих на 1 млн становить 682, у Франції – 932, у Великобританії – 1 004.

– Це досягнення, зроблене завдяки нашим медичним працівникам і провідним фахівцям, які першими створювали протокол лікування від коронавірусу. Ми його постійно оновлювали, враховуючи досвід лікування Covid-19 в нашій країні, – зазначив міністр.

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Коронавірус в Україні

23 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 10 136 людей. Загальна кількість інфікованих становить 989 642. За весь час пандемії в Україні зафіксували 17 172 смерті від коронавірусу.

За минулу добу померли ще 275 людей. Разом з тим, 615 660 українців побороли хворобу.