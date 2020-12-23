PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Українці обурились “російським” борщем від Мішлен – гід відповів

Інспектори міжнародного путівника ресторанами Гід Мішлен назвали борщ частиною російської кухні.

З 2021 року гід почне видавати в Росії свій путівник. Експерти відзначають: овочі та ароматні трави, які надають жвавих, неповторних смаків улюбленим першим стравам гурманів, таким як борщ або розсольник.

Гід Мішлен виклав на своїй сторінці у Facebook відео, під яким користувачі почали залишати гнівні коментарі.

Багато користувачів стали на захист українського борщу, вказуючи на те, що це традиційна українська страва, а не російська.

  • Російський борщ – реакція мережі на слова інспектора Мішлен
  • Російський борщ – реакція мережі на слова інспектора Мішлен
  • Російський борщ – реакція мережі на слова інспектора Мішлен
  • Російський борщ – реакція мережі на слова інспектора Мішлен
  • Російський борщ – реакція мережі на слова інспектора Мішлен
  • Російський борщ – реакція мережі на слова інспектора Мішлен
Українці обурились “російським” борщем від Мішлен – гід відповів / 3 фотографии

Читайте: Переміг борщ: як міністри змагалися у приготуванні української національної страви

23 грудня посольство України у Франції поговорило з Мішлен та отримало вибачення.

Одразу після цього під відео з’явився коментар Гіду Мішлен.

– Путівник Мішлен не претендує на авторитет щодо походження кулінарних делікатесів. У Москві борщ у всіх його формах, де б він не був, проте люблять гурмани, він вважається фірмовим блюдом в багатьох ресторанах.

Після того, як Україна розпочала внесення борщу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, у Росії зазначили, що такі дії є новим приводом для міжнародного скандалу.

У разі, якщо страву визнають об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – це стане крапкою в суперечках про те, хто вигадав рецепт.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка