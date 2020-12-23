Російський борщ – реакція мережі на слова інспектора Мішлен

Інспектори міжнародного путівника ресторанами Гід Мішлен назвали борщ частиною російської кухні.

З 2021 року гід почне видавати в Росії свій путівник. Експерти відзначають: овочі та ароматні трави, які надають жвавих, неповторних смаків улюбленим першим стравам гурманів, таким як борщ або розсольник.

Гід Мішлен виклав на своїй сторінці у Facebook відео, під яким користувачі почали залишати гнівні коментарі.

Багато користувачів стали на захист українського борщу, вказуючи на те, що це традиційна українська страва, а не російська.











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23 грудня посольство України у Франції поговорило з Мішлен та отримало вибачення.

Конструктивно поговорили з @Michelin щодо ????????#borscht в ресторанах Москви. Отримали вибачення за “гастро-необачність з небажаним політичним присмаком”. Тепер “на кулінарній сцені в Росії пропонують борщ у різних формах та варіаціях”.Працюємо над запуском гастрогіду #Michelin #Kyiv — UA Embassy in France (@UKRinFRA) December 23, 2020

Одразу після цього під відео з’явився коментар Гіду Мішлен.

– Путівник Мішлен не претендує на авторитет щодо походження кулінарних делікатесів. У Москві борщ у всіх його формах, де б він не був, проте люблять гурмани, він вважається фірмовим блюдом в багатьох ресторанах.