Російський борщ – реакція мережі на слова інспектора Мішлен

Інспектори міжнародного путівника ресторанами Гід Мішлен назвали борщ частиною російської кухні.
З 2021 року гід почне видавати в Росії свій путівник. Експерти відзначають: овочі та ароматні трави, які надають жвавих, неповторних смаків улюбленим першим стравам гурманів, таким як борщ або розсольник.
Гід Мішлен виклав на своїй сторінці у Facebook відео, під яким користувачі почали залишати гнівні коментарі.
Багато користувачів стали на захист українського борщу, вказуючи на те, що це традиційна українська страва, а не російська.
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23 грудня посольство України у Франції поговорило з Мішлен та отримало вибачення.
Конструктивно поговорили з @Michelin щодо ????????#borscht в ресторанах Москви. Отримали вибачення за “гастро-необачність з небажаним політичним присмаком”. Тепер “на кулінарній сцені в Росії пропонують борщ у різних формах та варіаціях”.Працюємо над запуском гастрогіду #Michelin #Kyiv
— UA Embassy in France (@UKRinFRA) December 23, 2020
Одразу після цього під відео з’явився коментар Гіду Мішлен.
– Путівник Мішлен не претендує на авторитет щодо походження кулінарних делікатесів. У Москві борщ у всіх його формах, де б він не був, проте люблять гурмани, він вважається фірмовим блюдом в багатьох ресторанах.
Після того, як Україна розпочала внесення борщу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, у Росії зазначили, що такі дії є новим приводом для міжнародного скандалу.
У разі, якщо страву визнають об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – це стане крапкою в суперечках про те, хто вигадав рецепт.