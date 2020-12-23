Електронні журнали та щоденники – Шкарлет оголосив про початок тестування

В Україні стартувала дослідна експлуатація електронних щоденників та журналів для шкіл. Тепер перевірити оцінки та домашні завдання можна буде з телефону. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет під час робочої поїздки до Полтави.

Доступ до е-журналів та е-щоденників відбуватиметься за допомогою платформи E-Journal.

Наразі протестовано інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до даних про учнів, розкладу уроків, списків відвідування, домашніх завдань.

Читайте: Шкарлет назвав аргументи для запровадження навчання з 5 років

Усю інформацію заповнюватимуть вчителі. Батьки та учні зможуть отримати до неї доступ за допомогою логіна й пароля.

Розробники подбали про те, щоб усі дані були ретельно захищені, а доступ до них мали відповідальні працівники.

– Це державна розробка, над якою працювала команда Міністерства освіти і науки України. Використання е-журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптовано до роботи з будь-яких гаджетів, – зазначив Сергій Шкарлет.

Всеукраїнська школа онлайн

11 грудня в Україні офіційно запрацювала Всеукраїнська школа онлайн. Це комплексний збірник для учнів 5-11 класів, який дозволяє проходити навчальну програму дистанційно.

Станом на 11 грудня платформа налічувала 18 шкільних предметів та 200 уроків. Найближчим часом цю цифру збільшать до 800 уроків.

Окрім відеоуроків, платформа пропонує тести та матеріали для самопідготовки (домашніх завдань). Користуватися ВШО освітяни зможуть вже в січні 2021 року.

Фото: Міносвіти