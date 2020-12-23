У херсонських степах тривають масштабні тренування одразу кількох підрозділів Командування об’єднаних сил ЗСУ. Це нова військова структура, яка з’явилася в армії лише цього року.

Його створили за зразком армій НАТО. Простіше кажучи – якщо на Україну нападуть, то довгого ланцюга узгоджень бути не повинно. Тут намагаються позбутися радянського спадку – тривалої бюрократії.

У них на збори лише кілька хвилин. Їх називають “завжди перші”. Здається, десантно-штурмові війська можуть все. Пробігти 30 км у повному спорядженні, стрибнути з багатометрової висоти.

Сучасна війна – це переважно тактика малих груп. За кожною командою – людське життя. Ворога на ураження, побратимів на виживання.

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Всі ці навчання Командування об’єднаних сил – зовсім недарма. Бо півтори сотні кілометрів звідси, і ось вона, болюча рана на карті України. Анексований Крим, який добре видно з пункту спостереження.

Зараз на окупованій території стоїть 810-та російська бригада морської піхоти. Ротація щодвамісяці, навчання щотижня.

Українські збройні сили гав також не ловлять. На лінії розмежування триває своєрідний батл розвідок.

Те, що з землі здається добре замаскованим, з висоти як на долоні. Оператори тренуються запускати дрони .

Завдання не надумані. Адже Україна вже зазнавала нападу, коли російський спецназ висадився не лише в Криму, а й в Херсонській області.

Зелені чоловічки тоді зайняли газорозподільчу станцію Чорноморнафтогазу. Лариса Шаймарданова першою тоді підійшла до спецназівців.

Цього тижня минуло рівно 6 років з того часу, як після 9 місяців окупації росіяни відступили із Стрілкового. З тих пір тут почався туристичний бум. Відкрився навіть термальний курорт.

Богдан – один з тих, хто в 2014-му вийшов з півострова. Море довелося поміняти на суходіл. Службу гідроакустика на підводному човні “Запоріжжя” – на роботу зв’язківця. До нього інколи доходять чутки, що ж сталося з тими, хто зрадив присязі.

Росія нарощує свою присутність у Криму. За кілька останніх років вона збільшила свій контингент майже утричі, там зараз до 50 тис. солдатів.

Армійці ситуацію на межі з Кримом зараз називають грою на нервах. Але вона будь-якої миті може перетворитися на справжню війну. Бо Україна вже знає, до чого призводять таврійські ігри Путіна. А тому бойова готовність ЗСУ зайвою ніколи не буде.

Масштабні антитерористичні навчання

16 жовтня у Києві пройшли масштабні антитерористичні навчання. Навчання відбулися у Печерському та Деснянському районах, повідомили у Службі безпеки України.

У тренуваннях брали участь підрозділи поліції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.