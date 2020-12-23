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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Затори 9 балів: Київ засипає снігом

Київ 23 грудня почало засипати снігом. Опади фіксують в декількох районах столиці, а середня температура тримається на рівні -1 градуса.

Мешканці столиці діляться фото і відео з засніженими вулицями і снігопадами.

ЧитайтеУ Києві сніжитиме протягом трьох днів

Снігопад виявився доволі інтенсивним, як і попереджали синоптики, тому на дорогах столиці утворились 9-бальні затори і рух авто значно ускладнився.

Київ засипало снігом – відео

У КМДА розповіли, що комунальники активно працюватимуть над усуненням проблем через опади.

Сніг на Новий рік

За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів України не буде снігу на Новий рік. Хоча після 20 грудня спостерігатиметься незначне похолодання, після цього знову буде тепло.

Перед Новим роком в Україні можуть пройти рясні дощі. Детальніше про прогноз погоди в Україні на Новий Рік читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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