Київ засипало снігом – відео

Київ 23 грудня почало засипати снігом. Опади фіксують в декількох районах столиці, а середня температура тримається на рівні -1 градуса.

Мешканці столиці діляться фото і відео з засніженими вулицями і снігопадами.

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Снігопад виявився доволі інтенсивним, як і попереджали синоптики, тому на дорогах столиці утворились 9-бальні затори і рух авто значно ускладнився.

У КМДА розповіли, що комунальники активно працюватимуть над усуненням проблем через опади.

Сніг на Новий рік

За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів України не буде снігу на Новий рік. Хоча після 20 грудня спостерігатиметься незначне похолодання, після цього знову буде тепло.

Перед Новим роком в Україні можуть пройти рясні дощі. Детальніше про прогноз погоди в Україні на Новий Рік читайте у матеріалі Фактів ICTV.