5 сфер, у які слід інвестувати під час кризи та після неї

Вдало вибраний час для інвестування — половина успіху справи. Якщо купити цінні папери під час кризи, коли ціни мінімальні, можна непогано заробити. У компанії яких ніш вкластися сьогодні та що буде перспективним завтра — далі у статті.

Коронавірусна криза: хто у виграші

Під час кризи, викликаної пандемією коронавірусу, найбільш надійними для інвестицій були компанії, що працюють зі споживчими товарами, виробляють медичні товари або надають комунальні послуги. Якщо конкретніше — служби доставлення, виробники засобів гігієни, розробники вакцини проти Covid-19, індустрія товарів для розваг удома.

Сьогодні ми уже стоїмо на порозі подолання епідемії, а отже – виходу з кризи. Світова економіка, найімовірніше, буде успішно відновлюватися протягом усього 2021 року, тому значну частину коштів зараз можна направити на купівлю акцій західних компаній, насамперед — американських.

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Що зростатиме після карантину, а що ні

Щодо довгострокових ідей, розрахованих на відновлення економіки, можна розглянути акції найбільших компаній готельного сектору, як-от Hilton, Hyatt, Marriott. Потенціал зростання цих паперів може бути дуже високим.

Перспективно виглядають акції технологічних компаній, які змогли пережити тотальний локдаун без відчутних втрат і банкрутств. Натомість в акції компаній, які виграли від пандемії, вкладати не варто, адже зі скасуванням карантину їхні фінансові показники почнуть погіршуватися.

Коли пандемія вщухне, а більшу частину обмежень відмінять, повинні вирости акції авіакомпаній та авіавиробників. Наприклад, перед початком епідемії акція Delta Air Lines (NYSE: DAL) коштувала $59,47, тоді як зараз — $41,07. Отже, потенціал відновлення становить майже 45%.

Якщо ви готові чекати на здорожчання активів рік-два, інвестиції в авіасферу можуть стати гарним рішенням. Якщо ж ви хочете заробити швидше, треба проаналізувати галузі, які відновляться після карантину швидше (наприклад, ресторанний бізнес).

Грамотні інвестиції допоможуть не тільки зберегти гроші під час та після економічного спаду, але і примножити їх. Але самому спрогнозувати щось важко — потрібна допомога аналітиків та експертів з інвестування.

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