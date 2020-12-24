Коронавірус в Україні 24 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

11 490 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 721 особа;

летальних випадків – 223;

одужало – 15 775 осіб;

здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 001 132 особи;

одужало – 631 435 осіб;

летальних випадків – 17 395;

проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 105 040 випадків (+1 381);

Вінницька область – 21 490 випадків (+114);

Волинська область – 31 917 випадків (+352);

Дніпропетровська область – 55 174 випадки (+478);

Донецька область – 33 738 випадків (+342);

Житомирська область – 37 468 випадків (+165);

Закарпатська область – 27 543 випадки (+88);

Запорізька область – 50 115 випадків (+887);

Івано-Франківська область – 42 482 випадки (+210);

Київська область – 55 497 випадків (+809);

Кіровоградська область – 8 090 випадків (+88);

Луганська область – 9 443 випадки (+187);

Львівська область – 58 372 випадки (+505);

Миколаївська область – 28 351 випадок (+491);

Одеська область – 66 971 випадок (+792);

Полтавська область – 33 509 випадків (+439);

Рівненська область – 39 634 випадки (+331);

Сумська область – 38 923 випадки (+180);

Тернопільська область – 32 972 випадки (+159);

Харківська область – 66 788 випадків (+591);

Херсонська область – 16 408 випадків (+189);

Хмельницька область – 37 600 випадків (+302);

Черкаська область – 36 418 випадків (+525);

Чернівецька область – 38 914 випадків (+166);

Чернігівська область – 28 275 випадків (+365).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.