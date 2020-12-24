Коронавірус в Україні 24 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

11 490 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 721 особа;
- летальних випадків – 223;
- одужало – 15 775 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 001 132 особи;
- одужало – 631 435 осіб;
- летальних випадків – 17 395;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 105 040 випадків (+1 381);
- Вінницька область – 21 490 випадків (+114);
- Волинська область – 31 917 випадків (+352);
- Дніпропетровська область – 55 174 випадки (+478);
- Донецька область – 33 738 випадків (+342);
- Житомирська область – 37 468 випадків (+165);
- Закарпатська область – 27 543 випадки (+88);
- Запорізька область – 50 115 випадків (+887);
- Івано-Франківська область – 42 482 випадки (+210);
- Київська область – 55 497 випадків (+809);
- Кіровоградська область – 8 090 випадків (+88);
- Луганська область – 9 443 випадки (+187);
- Львівська область – 58 372 випадки (+505);
- Миколаївська область – 28 351 випадок (+491);
- Одеська область – 66 971 випадок (+792);
- Полтавська область – 33 509 випадків (+439);
- Рівненська область – 39 634 випадки (+331);
- Сумська область – 38 923 випадки (+180);
- Тернопільська область – 32 972 випадки (+159);
- Харківська область – 66 788 випадків (+591);
- Херсонська область – 16 408 випадків (+189);
- Хмельницька область – 37 600 випадків (+302);
- Черкаська область – 36 418 випадків (+525);
- Чернівецька область – 38 914 випадків (+166);
- Чернігівська область – 28 275 випадків (+365).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.