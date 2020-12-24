Коронавірус в Україні 24 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Понад мільйон українців від початку пандемії заразились Covid-19

11 490 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 721 особа;
  • летальних випадків – 223;
  • одужало – 15 775 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 001 132 особи;
  • одужало – 631 435 осіб;
  • летальних випадків – 17 395;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 105 040 випадків (+1 381);
  • Вінницька область – 21 490 випадків (+114);
  • Волинська область – 31 917 випадків (+352);
  • Дніпропетровська область – 55 174 випадки (+478);
  • Донецька область – 33 738 випадків (+342);
  • Житомирська область – 37 468 випадків (+165);
  • Закарпатська область – 27 543 випадки (+88);
  • Запорізька область – 50 115 випадків (+887);
  • Івано-Франківська область – 42 482 випадки (+210);
  • Київська область – 55 497 випадків (+809);
  • Кіровоградська область – 8 090 випадків (+88);
  • Луганська область – 9 443 випадки (+187);
  • Львівська область – 58 372 випадки (+505);
  • Миколаївська область – 28 351 випадок (+491);
  • Одеська область – 66 971 випадок (+792);
  • Полтавська область – 33 509 випадків (+439);
  • Рівненська область – 39 634 випадки (+331);
  • Сумська область – 38 923 випадки (+180);
  • Тернопільська область – 32 972 випадки (+159);
  • Харківська область – 66 788 випадків (+591);
  • Херсонська область – 16 408 випадків (+189);
  • Хмельницька область – 37 600 випадків (+302);
  • Черкаська область – 36 418 випадків (+525);
  • Чернівецька область – 38 914 випадків (+166);
  • Чернігівська область – 28 275 випадків (+365).

Коронавірус в Україні 24 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: МОЗ

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