Курс валют НБУ на 24 грудня 2020 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют у країні на 24 грудня.
Регулятор встановив курс долара на рівні 28,45 грн/$, що на 20 копійок більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.
Курс євро за останній день виріс на 4 копійки – 34,61 грн/€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 24.12:
- $1 – 28,4551 грн;
- €1 – 34,6156 грн;
- 1 польський злотий – 7,6889 грн;
- 10 російських рублів – 3,7814 грн.
Новий рік та Різдво – графік роботи банків
На період святкових днів графік роботи банків в Україні буде дещо скориговано.
Факти ICTV разом із Національним банком опублікували регламент роботи системи електронних платежів у період святкових днів.
Зокрема, 25 та 31 грудня – вихідні дні для усіх українських банків.