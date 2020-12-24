Курс валют НБУ на 24 грудня 2020 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют у країні на 24 грудня.

Регулятор встановив курс долара на рівні 28,45 грн/$, що на 20 копійок більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс євро за останній день виріс на 4 копійки – 34,61 грн/€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 24.12:

$1 – 28,4551 грн;

€1 – 34,6156 грн;

1 польський злотий – 7,6889 грн;

10 російських рублів – 3,7814 грн.

Новий рік та Різдво – графік роботи банків

На період святкових днів графік роботи банків в Україні буде дещо скориговано.

Факти ICTV разом із Національним банком опублікували регламент роботи системи електронних платежів у період святкових днів.

Зокрема, 25 та 31 грудня – вихідні дні для усіх українських банків.