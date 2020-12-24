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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Кабмін виділив понад 1 млрд грн на закупівлю вакцин від Covid-19

Кабінет міністрів під час позачергового засідання виділив Міністерству охорони здоров’я 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом.

Гроші витратять на закупівлю вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти Covid-19.

Проект ухваленої постанови передбачає збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшення видатків Фонду боротьби з коронавірусом за рахунок економії коштів.

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Вакцинація в Україні

Україна хоче просити удвічі більше доз вакцин проти коронавірусу у межах ініціативи Covax. Наразі вже погоджено постачання 8 млн доз, але МОЗ планує збільшити кількість до 16 млн.

Очікується, що Україна почне отримувати вакцину у першому кварталі 2021 року. Вона надходитиме траншами, перший з них становитме 1,2 млн доз препарату.

Джерело: Урядовий портал

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