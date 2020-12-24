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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Католицьке Різдво: історія і традиції свята

Різдво – світле диво народження Ісуса Христа у Вифлеємі – чи не єдине свято, яке відзначається усіма найбільшими християнськими громадами. В ніч з 24 на 25 грудня святкуватимуть Різдво Христове парафіяни Римо-католицької церкви. 

Святкові обряди та богослужіння триватимуть всю ніч, і всі віряни встигнуть насолодитися благословенням, чарівністю і духовністю цього свята. Про те, чим відрізняється католицьке Різдво від православного, ми писали раніше

Факти ICTV готові розказати вам історію католицького Різдва, а також про традиції його святкування в теплому родинному колі. 

Історія свята 

Згідно з Євангелієм, Ісус Христос народився в іудейському місті Вифлеємі, в родині Йосипа та Марії, які прибули туди для перепису населення. Родина ночувала в печері, яку використовували як стайню для худоби, адже на маленького месію полював жорстокий цар Ірод. 

Ірод дізнався про народження Сина Божого і наказав своїм охоронцям вбити всіх новонароджених в ту ніч, лише дивом, переховуючись, малюка вдалося врятувати. 

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Щойно Ісус Христос народився, на небі зійшла яскрава Вифлеємська зірка, що привела до стайні трьох мудреців, які йшли із самого Сходу.  

Католицьке Різдво: історія і традиції

На жаль, у Святому письмі немає інформації про точний час та дату народження Христа. Через це деякі християнські течії взагалі відмовляються від цього свята – як за григоріанським, так і за юліанським календарем. 

Дату встановлювали приблизно, за хронографічними списками та переписами. Спочатку Різдво об’єднували з Богоявленням, тобто хрещенням Ісуса Христа в річці Йордані. Потім Західна церква розділила ці свята, а 25 грудня обрали, тому що саме ця дата згадується у Хронографі 354 року Діонісієм Філокалом. Рішення святкувати Різдво саме так було прийнято на Третьому Всесвітньому церковному соборі в 431 році.

Традиції свята 

Католицьке Різдво – найважливіше свято для римо-католиків, його шанують навіть більше, ніж Великдень. В цей день відбуваються три обов’язкові урочисті богослужіння: 

  • меса опівночі, що символізує єдність Отця та Сина; 
  • богослужіння на світанку, на честь народження Христа з утроби Діви Марії; 
  • третє богослужіння відбувається вдень і символізує те, як народження Сина Божого проникає в серця людей. 

Перед цим святом обов’язково треба примиритися з ворогами, віддати борги і сідати за стіл з чистими помислами. Саме тому католики починають готуватися ще за місяць до цієї дати – сповідями, днями покаяння, причастями. Ця підготовка має назву Адвент. 

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Різдво Христове традиційно відзначають в колі родини, прикрашають будинки композиціями, де мають бути ясла та фігурки Діви Марії і новонародженого Ісуса.

Католицьке Різдво: історія і традиції

24 грудня – Святвечір – теж є важливою частиною Різдва, коли обов’язково готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів. 

Однією з головних традицій є розділення за столом облатки – спеціального різдвяного прісного хліба, обов’язково освяченого. Розломлення облатки символізує любов, милосердя та готовність ділитися з ближніми. 

Відбувається воно перед початком святкової вечері, після зачитування уривка з Євангелія. 

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Часто під скатертину або між тарілками кладуть маленькі джгутики сіна, що нагадують про вифлеємські ясла, в яких народився Ісус Христос. 

Цікавою традицією католицького Різдва є звичай залишати за столом одне пусте місце і набір столових приборів, щоб почастувати людину, яка випадково може зайти в гості.  

Натомість головною умовою святкування Різдва є чисті помисли, чиста душа, щирість та близькі люди поряд.

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