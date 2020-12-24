МОЗ назвав дев’ять пріоритетних груп громадян, яких в Україні вакцинуватимуть від коронавірусу найпершими.

Про це під час брифінгу 24 грудня повідомив очільник відомства Максим Степанов.

Хто у пріоритеті:

медичні працівники, зокрема особи, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії;

військовослужбовці, зокрема ЗСУ, Нацгвардія, бійці, які беруть участь в ООС;

працівники соціальної сфери;

особи, які проживають у закладах, установах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники таких закладів;

люди похилого віку, 60 років і старше, зокрема і люди із супутніми захворюваннями з цієї групи;

працівники критично важливих структур державної безпеки – ДСНС, Нацполіція, СБУ, МВС;

вчителі та працівники сфери освіти;

особи віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями, які перебувають у групі ризику (захворювання ендокринної, серцево-судинної, дихальної систем, хронічні захворювання нервової, сечовидільної систем, онкології);

люди, які перебувають у місцях обмеження волі, СІЗО та працівники цих закладів.

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– У межах пріоритетних груп люди старше 60 років будуть рекомендованими до отримання вакцини першочергово, оскільки ризик розвитку коронавірусу у важчих формах у них більший, – зазначив Максим Степанов.

Вакцинація від коронавірусу

Під час брифінгу 24 грудня Максим Степанов також повідомив, що Україна проситиме у межах COVAX удвічі більше вакцин від коронавірусу.

Йдеться про 16 млн доз замість 8 млн.

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