МОЗ назвав дев’ять пріоритетних груп громадян, яких в Україні вакцинуватимуть від коронавірусу найпершими.
Про це під час брифінгу 24 грудня повідомив очільник відомства Максим Степанов.
Хто у пріоритеті:
- медичні працівники, зокрема особи, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії;
- військовослужбовці, зокрема ЗСУ, Нацгвардія, бійці, які беруть участь в ООС;
- працівники соціальної сфери;
- особи, які проживають у закладах, установах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники таких закладів;
- люди похилого віку, 60 років і старше, зокрема і люди із супутніми захворюваннями з цієї групи;
- працівники критично важливих структур державної безпеки – ДСНС, Нацполіція, СБУ, МВС;
- вчителі та працівники сфери освіти;
- особи віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями, які перебувають у групі ризику (захворювання ендокринної, серцево-судинної, дихальної систем, хронічні захворювання нервової, сечовидільної систем, онкології);
- люди, які перебувають у місцях обмеження волі, СІЗО та працівники цих закладів.
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– У межах пріоритетних груп люди старше 60 років будуть рекомендованими до отримання вакцини першочергово, оскільки ризик розвитку коронавірусу у важчих формах у них більший, – зазначив Максим Степанов.
Вакцинація від коронавірусу
Під час брифінгу 24 грудня Максим Степанов також повідомив, що Україна проситиме у межах COVAX удвічі більше вакцин від коронавірусу.
Йдеться про 16 млн доз замість 8 млн.
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