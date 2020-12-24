Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 24 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 377 осіб.

За добу у місті від вірусу померли 23 людини, одужали 833 хворих.

Загалом у столиці зафіксовано 105 040 випадків Covid-19. За час пандемії у столиці 1 802 людини померли від вірусу, 35 761 мешканець столиці одужав.

Захворіли:

796 жінок віком від 18 до 87 років;

530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв;

29 дівчаток від 2 до 17 років;

22 хлопчика від 10 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 275, Дніпровському – 212, Деснянському – 200.

У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 895 хворих на коронавірус, з них 12 дітей. 1 140 пацієнтів у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1 313 людей. Під апаратами ШВЛ перебуває 20 хворих. Заповненість ліжок становить понад 48%.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: