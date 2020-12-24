Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців відповідально поставитися до новорічно-різдвяних святкувань під час пандемії і дотримуватися правил карантину.

– Ми не повинні забувати про таку річ, як пандемічна втома. Вона характерна для країн усього світу. Ми могли б заборонити урядовим рішенням ярмарки, новорічні ялинки, але був би жорсткий супротив, і люди могли б не дотримуватися обмежень. Тут головне – суспільна відповідальність. Я у неї вірю, – сказав Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що карантин після свят допоможе підготуватися до можливого зростання захворюваності на ГРВІ, грип та коронавірус.

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Ляшко зазначив, що карантин вихідного дня позитивно вплинув на пандемію в Україні – кількість випадків інфікування зменшилася.

Наразі він закликав купувати подарунки в магазинах у ранковий час, коли там менше людей, або онлайн, а також не зловживати візитами в гості.

Коронавірус в Україні

11 490 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Джерело: Радіо НВ