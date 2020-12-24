Лише шість народних депутатів взяли участь у всіх 370 голосуваннях Верховної Ради, які відбулись у грудні. Це – Максим Павлюк, Олег Колєв, Володимир Ватрас, Олександр Бакумов, Ігор Копитін, Михайло Лаба.
Натомість 30 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань парламенту. 21 із них не проголосував жодного разу.
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Ідеться про депутатів, які взагалі були відсутні на засіданнях або були в залі засідань, але не натискали кнопок за, проти чи утримався.
Найгірші показники голосувань у грудні мають:
- Юрій Солод (ОПЗЖ) – 0 разів,
- Юлій Іоффе (ОПЗЖ) – 0 разів,
- Тарас Козак (ОПЗЖ) – 0 разів,
- Ігор Колихаєв (За майбутнє) – 0 разів,
- Сергій Ларін (ОПЗЖ) – 1 раз,
- Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів,
- Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 10 разів,
- Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 13 разів.
Покарання за кнопкодавство
До 15 січня нардепи хочуть розробити зміни до законодавства, щоб посилити кримінальну та адміністративну відповідальність за неперсональне голосування. Для фіксації процесу голосування в парламенті встановлять додаткові камери.
Також ВРУ повернеться до того розподілу місць, які були закріплені за фракціями та групами на початку роботи нового скликання. А так звані резервні місця будуть відключені від системи Рада.
Джерело: КВУ