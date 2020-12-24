Лише шість народних депутатів взяли участь у всіх 370 голосуваннях Верховної Ради, які відбулись у грудні. Це – Максим Павлюк, Олег Колєв, Володимир Ватрас, Олександр Бакумов, Ігор Копитін, Михайло Лаба.

Натомість 30 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань парламенту. 21 із них не проголосував жодного разу.

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Ідеться про депутатів, які взагалі були відсутні на засіданнях або були в залі засідань, але не натискали кнопок за, проти чи утримався.

Найгірші показники голосувань у грудні мають:

Юрій Солод (ОПЗЖ) – 0 разів,

Юлій Іоффе (ОПЗЖ) – 0 разів,

Тарас Козак (ОПЗЖ) – 0 разів,

Ігор Колихаєв (За майбутнє) – 0 разів,

Сергій Ларін (ОПЗЖ) – 1 раз,

Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів,

Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 10 разів,

Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 13 разів.

Покарання за кнопкодавство

До 15 січня нардепи хочуть розробити зміни до законодавства, щоб посилити кримінальну та адміністративну відповідальність за неперсональне голосування. Для фіксації процесу голосування в парламенті встановлять додаткові камери.

Також ВРУ повернеться до того розподілу місць, які були закріплені за фракціями та групами на початку роботи нового скликання. А так звані резервні місця будуть відключені від системи Рада.

Джерело: КВУ