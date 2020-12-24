У закладах громадського харчування найвищий ризик інфікування коронавірусом, тому заборона роботи ресторанів та кафе з 8 по 24 січня є виправданою.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– Ми знаємо, як зростатиме захворюваність, які чинники впливають на зростання. Доречно було б узагалі не проводити святкування в ресторанах, ризик інфікування в закладах громадського харчування є найвищим, – сказав міністр.
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Також він зазначив, що обмежувати роботу транспорту не потрібно, адже карантин посприяє скороченню кількості пасажирів.
Також Степанов додав, що стратегія МОЗ ефективна і демонструє зниження кількості хворих на Covid-19.
Жосткий карантин в Україні
В Україні з 8 до 24 січня 2021 року запровадили жорсткий карантин. Під забороною робота кафе, ресторанів, барів, театрів та кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів.