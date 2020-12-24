Президент України Володимир Зеленський привітав усіх українців з Різдвом Христовим, яке відзначають 25 грудня.

Повний тект привітання глави держави:

– Дорогі співвітчизники! Я сердечно вітаю громадян України та мільйони людей у світі, які відзначають у ці дні величне свято Різдва Христового!

Всіх, хто збереться сьогодні у колі найрідніших та найдорожчих людей, аби провести Святий вечір та зустріти першу зорю на вечірньому небі.

Народження у Віфлеємі Сина Божого подарувало людям надію на спасіння, а також віру в те, що добро і милосердя обов’язково переможуть.

Нехай вони наповнять наші серця, а особливо тепер – коли завершується рік, сповнений важких випробувань. Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємося один від одного, носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчях наших батьків, коханих, дітей, нашої України. Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – тисячолітній мир і процвітання.

Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових Різдвяних свят! Бережіть себе і людей поруч з вами! Христос народився! Славімо його!

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Вихідні на Різдво, за григоріанським календарем, налічують три дні.

Тобто україніці відпочивають 25, 26 та 27 грудня.