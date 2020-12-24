Коронавірус в Україні та світі не відступає. 24 грудня у світі виявили понад 79 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померло понад 1, 74 млн осіб, Лідерами за кількістю хворих і смертей залишаються США, Індія та Бразилія.
Вакцина від Covid-19
Наразі вакцину від коронавірусу отримало понад 2,7 млн людей у шести країнах світу: США, Китаї, Великій Британії, Російській Федерації та Ізраїлі. Також вакцинація почалася у Мексиці та Катарі.
Американська фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина може захищати від нового штаму коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії, а згодом і інших країнах світу. Тим часом у Франції схвалили препарат від фармкомпанії Pfizer.Читайте: У США – сьомий випадок алергії на вакцину Pfizer проти Covid Україна не закриватиме авіасполучення на новорічні свята - Кулеба Кабмін виділив понад 1 млрд грн на закупівлю вакцин від Covid-19
Новий штам коронавірусу
Напередодні у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. З 26 грудня у країні запровадили найвищий рівень карантину – заборонили будь-які контакти за межами будинку. Також зачиненими мають бути ледь не всі установи, для громадян діятимуть обмеження на виїзд.
24 грудня мутацію Covid-19 також зафіксували в Індії. Вірус діагностували у 22 громадян, які повернулися з Британії.
Коронавірус в Україні
Станом на 24 грудня у рейтингу поширення Covid-19 Україна займає 17 місце. За добу зафіксовано:
- 11 490 нових випадків коронавірусу, всього – 1 001 132;
- 223 смертей, загалом – 17 395;
- 15 775 одужалих, всього вилікуватися вдалося 631 435 пацієнтам.
Вакцинація в Україні
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна хоче домовитися з ініціативою щодо поширення вакцини COVAX про збільшення доз вакцини.
До цього було погоджено 8 млн доз для українців, а МОЗ хоче домовитися про 16 млн. Також міністерство назвало пріоритетні групи населення, які отримають вакцину. Хто в Україні першим отримає щеплення, дивіться на Фактах ICTV.