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Факти / Україна / Політика
Ольга Тетеріна |

Рідні вже зустрічають: політв’язень Шумков повертається в Україну з РФ

Російська Федерація 24 грудня депортує українського політв’язня Олександра Шумкова. Зранку його забрали з Твері та повезли до кордону України.

– Прямуємо на Бачівськ. Сьогодні зранку о 9.00 за російським часом російські спецслужби повезли Сашка з Твері до кордону на депортацію, – написала тітка політв’язня Людмила Шумкова у соціальних мережах.

Шумков прямує до пункту пропуску Бачівськ, саме там відбудеться повернення додому.

Рідні політв’язня та представник Офісу Уповноваженого з прав людини Ігор Мазур вже очікують його на пункті пропуску.

Шумков повернеться в Україну 24 грудня

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що політв’язня на українсько-російському кордоні зустрічатиме консул.

Справа Шумкова

4 грудня 2018 у Росії Олександра Шумкова засудили до чотирьох років ув’язнення за те, що він з 17 листопада 2014-го до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності Правого сектору, яка була спрямована проти інтересів Росії.

Шумков також заявляв про погрози з боку представників Федеральної служби безпеки РФ, які намагалися таким чином змусити його співпрацювати.

Джерело: Людмила Шумкова

Фото: freeshumkov, Людмила Денісова

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