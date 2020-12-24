Санта-Клаус пролетить над Україною – коли та де можна побачити

Санта-Клаус розпочав свій казковий політ. Він вилетів зі своєї резиденції на Північному полюсі на чарівних санях з позивним Red nose з бортовим номером Ho-ho-ho.

Про це свідчать дані сайту Flightradar, який відстежує його маршрут, наразі Санта перебуває на висоті у понад 11 кілометрів.

Зараз він пролітає приблизно над Сіднеєм в Австралії. Простежити політ казкового героя у режимі онлайн можна тут.







Санта-Клаус вирушив у щорічний політ навколо світу: коли буде над Україною / 2 фотографии

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Над Україною він щорічно пролітає увечері 24 грудня орієнтовно між 21.00 і 22.00.

Традиція стежити за польотом Санти з’явилася ще у 1955 році в США. Тоді в місцевій газеті випадково надрукували неправильний номер телефону, за яким діти могли дзвонити Санті. Насправді телефон належав Командуванню повітряно-космічної оборони Північної Америки.