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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

У Новий рік ресторани та кафе можуть працювати до 7 ранку – Кабмін

Кабмін дозволив ресторанам і кафе у новорічну ніч працювати до 7.00.

Зміну до постанови №1236 від 9 грудня Кабмін вніс документом №1301 від 23 грудня. Його опублікували 24 грудня на сайті уряду.

Раніше передбачалося, що заклади громадського харчування зможуть працювати на Новий рік до 1.00.

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В інший час на період дії карантину в Україні, який продовжили до кінця лютого, робота подібних закладів заборонена з 23.00 до 7.00.

А у період локдауну з 8 до 24 січня ресторани і кафе можуть працювати лише навиніс.

Постановление о карантине

Новий рік на карантині

Через поширення коронавірусу українцям доведеться скасувати низку новорічних традиційних заходів, наприклад, святкування у галасливих компаніях, походи у багатолюдні місця.

Громадян країни закликають за можливості дотримуватися протиепідемічних заходів.

Детальніше про новорічний карантині в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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