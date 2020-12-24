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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Україна проситиме у COVAX удвічі більше доз вакцини від Covid-19 – Степанов

Україна хоче просити удвічі більше доз вакцин проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX. Нині погоджено постачання 8 млн доз, планується збільшити цю кількість до 16 млн.

Про це під час брифінгу 24 грудня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Вже були підписані всі документи, нині досягнута домовленість щодо 8 млн доз вакцин. Нині ми відпрацьовуємо збільшення цієї квоти з 8 до 16 млн доз, – зазначив Максим Степанов.

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За його словами, вакцина очікується у першому кварталі 2021 року. Вона надходитиме траншами, перший з них – 1,2 млн доз вакцин.

Вакцина проти коронавірусу

В Україні затвердили план вакцинації населення від коронавірусу.

Рішення ухвалив оперативний штаб МОЗ України з вакцинокерованих інфекцій 22 грудня.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

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