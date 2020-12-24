Україна хоче просити удвічі більше доз вакцин проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX. Нині погоджено постачання 8 млн доз, планується збільшити цю кількість до 16 млн.
Про це під час брифінгу 24 грудня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.
– Вже були підписані всі документи, нині досягнута домовленість щодо 8 млн доз вакцин. Нині ми відпрацьовуємо збільшення цієї квоти з 8 до 16 млн доз, – зазначив Максим Степанов.
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За його словами, вакцина очікується у першому кварталі 2021 року. Вона надходитиме траншами, перший з них – 1,2 млн доз вакцин.
Вакцина проти коронавірусу
В Україні затвердили план вакцинації населення від коронавірусу.
Рішення ухвалив оперативний штаб МОЗ України з вакцинокерованих інфекцій 22 грудня.
Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.