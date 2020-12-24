Україна закупить пневмококову вакцину за спеціальною ціною

Україна отримала позитивну відповідь від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (ГАВІ) щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі кон’югованої пневмококової вакцини.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною. Підтвердженням цього є позитивна відповідь на наш запит від Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі кон’югованої пневмококової вакцини, – написав Ляшко.

Він зазначив, що пневмококова вакцина включена до календаря щеплень усіх 27 країн-членів ЄС, а з 2022 року буде зроблено все можливе, щоб вакцина з’явилася в календарі щеплень українців.

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– У всьому світі пневмококова інфекція – це одна з головних причин смертності серед дітей віком до п’яти років. Закупівля за спеціальною зниженою ціною дасть змогу забезпечити доступ до вакцин від пневмококової інфекції для більшої кількості дітей. Це дуже важливий крок, адже пневмокок є причиною багатьох серйозних хвороб, таких як менінгіт, сепсис, пневмонія, – додав Ляшко.

16 грудня Кабінет Міністрів України погодив запит до Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі пневмококових вакцин за рахунок держбюджету в 2021 році.

Згідно з текстом постанови, Кабмін також зобов’язав МОЗ включити імунізацію від пневмококової інфекції в календар щеплень.

Вакцина проти коронавірусу

22 грудня очільник Кабміну Денис Шмигаль обговорив з ЄС постачання вакцини проти коронавірусу в Україні.

Україна проводить для цього активну роботу.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко