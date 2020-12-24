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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Вакцина проти коронавірусу: Україна веде переговори з Китаєм

Китай готовий поставляти вакцину від коронавірусу в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Вони готові її постачати. Конкретною інформацією володіє Міністерство охорони здоров’я, ми їм допомагаємо зараз, – зазначив Кулеба.

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Він підкреслив, що це не вплине на можливість закупівлі вакцин в інших країнах, і зокрема в США.

За словами міністра, українська влада, президент, посли за кордоном допомагають МОЗ забезпечити постачання вакцин з різних країн світу.

Вакцина проти коронавірусу

22 грудня очільник Кабміну Денис Шмигаль обговорив з ЄС постачання вакцини проти коронавірусу в Україні.

Україна проводить для цього активну роботу.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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