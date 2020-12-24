Яким пацієнтам з Covid-19 потрібен кисень – пояснення лікарів

Коронавірусна хвороба може викликати дихальну недостатність – імунне ураження легеневої тканини.

Про це розповіла лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

За її словами, людина втрачає здатність на деякий час забезпечувати себе киснем.

– Поки інші ділянки легень справляються, людина не відчуває задишки. Але якщо кількість уражених ділянок перевищує компенсаторні можливості неуражених ділянок, починає падати сатурація (рівень кисню в крові, – Ред.) і людина відчуває задишку, – пояснила вона.

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За стандартами МОЗ, госпіталізації підлягають пацієнти з сатурацією менше ніж 92%. Президент Асоціації анестезіологів, один з експертів МОЗ Сергій Дубров додав, що в цей список також входять середні або тяжкі пацієнти з більш високим рівнем сатурації.

Коронавірус в Україні

11 490 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.